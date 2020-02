Pontremolese-Perignano 2-1, tre punti di platino

Eccellenza - PONTREMOLESE: Cacchioli, Gabrielli, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Giannantoni (13' Lecchini), Bondielli, Cargioli, Occhipinti (42' Corvi), Posenato (89' Vatteroni), Cattani (74' De Cillis). A disp.: Gussoni, Crispi, Diouf, Berzolla, Nardini. All.: Bracaloni Riccardo

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Lucarelli, Piletti, Gamba, Genovali, Aliotta, Kavtaradze (46' Igbineweka), Filippi (71' Pinna), Fiaschi, Remedi, Kouko. A disp.: Puccioni, Paggini, Bani, Gemignani, De Aguiar, Cannas, Bullari. All.: Ticciati Fabrizio

ARBITRO: Fiorillo Gabriele di Lucca

RETI: 50° Cattani, 55° Occhipinti, 88° Igbineweka



PONTREMOLI- Una vittoria importantissima per la Pontremolese di mister Bracaloni che vola a 30 punti in nona posizione, a +3 dalla zona playout. Primo tempo senza troppi acuti, nel quale gli ospiti girano bene la palla e i locali peccano di alcuni errori tecnici. Al 20' Cargioli in ripartenza calcia fuori, con Occhipinti in posizione più favorevole da servire. Poi tre occasioni dei pisani con Genovali, Kouko e Kavtaradze, l'ultima sventata molto bene da Cacchioli.



La partita si risolve nei primi dieci minuti della ripresa. Al primo Cargioli calcia molto bene al volo sul secondo palo ma la palla scorre davanti alla linea. Al 50' Pontremolese in vantaggio: asse Cargioli-Posenato da destra, palla filtrante, Occhipinti liscia, arriva da dietro Cattani che non sbaglia. Il Perignano accusa il colpo e dopo 5 giri di lancette subisce il raddoppio: punizione da sinistra di Posenato al centro, bomber Occhipinti si avventa e con un tocco di esterno batte il portiere. Sul 2-0 la Pontremolese amministra e al 70' ha l'occasione per triplicare: Posenato davanti al portiere invece di tirare serve Occhipinti che è anticipato dal difensore. Dopo la girandola di cambi, a tre minuti dal termine gli ospiti accorciano con Igbineweka con un bel tocco su un filtrante da sinistra che beffa Cacchioli. Gli ultimi scampoli di gara non bastano al Perignano per tentare il pareggio, Pontremolese che vince meritatamente e festeggia tre punti di platino.