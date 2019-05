Pontremolese - Pecciolese, la finalissima

In casa azzurra lutto per la scomparsa dell'ex presidente Pierluigi Cocchi

Eccellenza -

Dopo la vittoria del campionato e della semifinale di Supercoppa di Promozione con il Cascina di ieri pomeriggio al Lunezia (2-1) , per la Pontremolese quattro giorni per prepararsi al meglio all'ultima fatica di questa lunga stagione. Gli uomini di mister Ruvo saranno infatti impegnati venerdi prossimo 17 maggio alle ore 18 contro la Pecciolese nella finalissima del "Trofeo Fiorentini" . Pecciolese che, nell'altra semifinale ha battuto anch'essa per due a uno il Terranuova Traiana. Finalissima che in origine era stata fissata sul terreno fiorentino del "Gino Buozzi" ma che, per motivi logistici potrebbe essere spostata in Versilia.A breve la comunicazione dell'impianto.



LUTTO- E' pero' anche un triste momento per il sodalizio azzurro. E' infatti scomparso l'ex presidente Pierluigi Cocchi.

Il saluto della società sulla propria pagina ufficiale Facebook.

"Un grave lutto colpisce la famiglia azzurra con la scomparsa di Pierluigi Cocchi, ex presidente del sodalizio azzurro nella seconda metà degli anni 90, padre e suocero dei nostri amici e allenatori Guido Cocchi e Riccardo Capiferri. A loro, alla moglie Maria, alle figlie Wanda e Paola ed a tutti i familiari le più sentite condoglianze di tutta la società.