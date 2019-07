Pontremolese, parla mister Bracaloni

Eccellenza -

Partirà ufficialmente lunedi 29 luglio sul rettangolo di gioco del Lunezia la preparazione estiva della Pontremolese in vista del taglio del nastro del campionato di Eccellenza 2019-20. La rosa si sta completando giorno dopo giorno. Il presidente Piergiorgio Aprili ed i suoi collaboratori hanno portato in Lunigiana, oltre al nuovo tecnico Riccardo Bracaloni, anche molti giocatori dalle qualità tecniche notevoli a cominciare da Lorenzo Benassi per continuare, tra gli altri ,con Alessandro Bondielli.



Mister Bracaloni non vede l'ora di iniziare la nuova avventura.



"Sono assai contento - dichiara il tecnico di Carrara- di essere arrivato ad allenare a Pontremoli, in una società ambiziosa che quest'anno si confronterà in un campionato come quello prossimo di Eccellenza forse il piu' competitivo ed affascinante degli ultimi anni, e leverei tranquillamente anche il forse. Squadre blasonate e competitive che daranno del filo da torcere a tutte quante le avversarie e noi dalla nostra faremo di tutto per arrivare pronti al taglio del nastro della competizione. Per quanto riguarda la rosa giocatori - continua Bracaloni- è stata mantenuta l'ossatura della squadra dell'anno scorso che molto bene ha fatto vincendo il campionato di Promozione aggiungendoci tre pedine importanti come Benassi , Bondielli e Giannantoni. Il direttore Giuntini sta in questo momento valutando alcuni nomi di giovani 2000 e 2001 da inserire in rosa in ottica fuoriquota. Non vediamo l'ora di iniziare lunedi 29 anche per valutare le scelte fate direttamente sul campo. Dobbiamo farci trovare pronti e competitivi al via con una squadra completa in ogni reparto altrimenti, considerata la difficoltà del torneo di quest'anno, diventa tutto molto complicato. A darmi una mano - conclude il mister azzurro- il preparatore atletico Fabiani ed un giovane allenatore, Novani che sarà il mio vice."