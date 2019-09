Pontremolese, pareggio in extremis a Camaiore

Eccellenza - Camaiore 1-1 Pontremolese

Camaiore: Barsottini; Ghilarducci; Barsotti; Ceciarini; Contipelli; Fiale; D'Alessandro(87'

Tonazzini); Morelli(79' Mariani); Pegollo; Viola(55' D'Antongiovanni); Mancini. A disposizione:

Ferraiuolo; Arnaldi; Orlandi; Bennati; Bresciani; Peralta; D'Antongiovanni; Tonazzini; Mariani.

Allenatore sig. Moriamo Raffaele

Pontremolese: Cacchioli; Lecchini(85' Balestri); Giannantoni; Spagnoli; Filippi; Verdi; Bondielli(70'

Galloni); Benassi; Occhipinti; Gabrielli(78' Berzolla); Menapace(46' De Cillis). A disposizione:

Gussoni; De Cillis; Crispi; Rossi L.; Rossi S.; Menichetti; Galloni; Balestri; Berzolla.

Allenatore sig. Bracaloni Riccardo.

Ammonizioni: 24' Ghilarducci (C); 28' Viola (C); 80' Mariani (C); 89' Fiale (C).

Espulsioni: 84' Pegollo (C)

Arbitro: sig. Leonardo Buchignani di Livorno; 1° assistente sig. Samuele La Rosa di Firenze; 2°

assistente sig.ra Letizia Quartararo di Firenze.

Marcatori: 47' Mancini (C); 92' Balestri (P)



Camaiore- Partita dura quella andata in scena oggi al Comunale di Camaiore, tra i blaugrana del Camaiore Calcio e la Pontremolese. Terza giornata di Eccellenza Toscana Gr. A, la gara è stata condizionata dalla pessime condizioni del campo da gioco e dal meteo che, con dei rovesci soprattutto a metà del primo tempo, non ha migliorato la situazione. Il Camaiore di Mister Moriani si schiera con un 4-3-3 molto offensivo, mentre mister Bracaloni risponde con un 3-5-1-1 che diventa un 5-3-2 in fase di non possesso.



Il pallino del gioco rimane, per gran parte della prima frazione, in mano al Camaiore che arriva al tiro al 5' con una punizione centrale di capitan Viola e al 7' con un pericolosissimo Mancini. La Pontremolese fatica a ripartire, con il Camaiore che aggredisce subito la palla commettendo anche qualche fallo di troppo. Dopo un tiro deviato di Viola che sfiora il palo, figlio di un'azione prolungata di D'Alessandro sulla sinistra, al 30' arriva l'unico pericolo del primo tempo verso la porta di Barsottini: grande recupero di Menapace sulla sinistra, l'esterno della Pontremolese

lancia lungo per il numero 9, Occhipinti, che entra in area e calcia a lato. Il Camaiore chiude il primo tempo spingendo e creando dei grandi pericoli: al 34' Mancini, il più pericoloso dei suoi, salta un uomo sulla sinistra e, da poco fuori dell'area di rigore, libera il destro che bacia la traversa e poi finisce alto. 6 minuti più tardi, ancora Mancini, dopo uno scambio con Pegollo, tira da ottima posizione all'interno dell'area. Cacchioli si supera e mette in corner. Dagli sviluppi del corner, il portiere azzurro dimostra grandi riflessi respingendo la palla arrivata

pericolosamente dalle sue parti direttamente dal calcio d'angolo di Viola.



Iniziata la ripresa, non cambia il copione della gara che riprende con il Camaiore che spinge forte. Al 46' Mancini, il migliore in campo, salta un uomo all'interno dell'area di rigore e mette basso in mezzo. Pegollo anticipa tutti e appoggia in rete, ma l'assistente alza la bandierina: fuorigioco e urlo strozzato in gola per il Camaiore. Gioia trattenuta per poco, però, perché 1 minuto dopo Viola lancia per Mancini che controlla la palla, se la porta sul destro e la mette sotto l'incrocio dei pali. Vantaggio meritato per i blaugrana che sono sempre stati in controllo della partita, bypassando spesso il centrocampo degli uomini di Mister Bracaloni e bucandoli dalle fasce.

La Pontremolese prova a reagire con Occhipinti che mette a lato da buona posizione, dopo un errore di Contipelli in area, ma il Camaiore non vacilla e tutte le volte che si fa avanti crea pericoli. Prima al 54' con Mancini che colpisce da terra, troppo debolmente, poi al 57' con una pericolosa deviazione di Morelli su un tiro di Barsotti, che Cacchioli mette egregiamente in corner. Le maglie delle squadre si allargano e si aprono gli spazi, la Pontremolese adesso sembra affacciarsi in avanti e Bracaloni decide di passare ad un modulo più offensivo: fuori Gabrielli per Berzolla, Benassi e Galloni (subentrato) si alzano dietro ad Occhipinti, 3-4-2-1. Moriani decide di correre ai ripari togliendo la punta Morelli per il centrocampista Mariani e passa al 4-4-2, con Mancini e Pegollo punte.



Ma l'episodio che svolta la gara, fino a quel momento rimasta sotto il vigile controllo dei padroni di casa, arriva al minuto 84': Pegollo fa un brutto fallo su Verdi, con cui si era preso qualche minuto prima e l'arbitro estrae il cartellino rosso. La Pontremolese, che si era un po' spenta, ritrova fiducia dopo la superiorità numerica e spinge con tutte le forze che rimangono. L'arbitro assegna 3 minuti di recupero e al secondo di questi, De Cillis mette una grande palla in mezzo: Balestri, entrato da poco e lasciato solo dalla difesa blaugrana, salta e di testa insacca il gol del pareggio e del definitivo 1-1.



Il Camaiore ha fatto la partita, creato più pericoli e non è mai sembrato in difficoltà fino al momento dell'espulsione. La Pontremolese porta a casa un punto pesantissimo, raccolto dopo una partita sofferta, dimostrando carattere sul campo di una delle squadre più attrezzate, che oggi ha dimostrato tutta la sua forza. Primo gol subito dal Camaiore in questa stagione. Quattro punti in tre giornate per Bracaloni.



NICOLA BONGIORNI