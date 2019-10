Pontremolese pareggio in extremis

Eccellenza -



PONTREMOLESE - FUCECCHIO 1-1

PONTREMOLESE: Cacchioli, Giannantoni (51’ Diouf), Menichetti S., Spagnoli, Filippi A., Verdi, Bondielli (81’ Berzolla), D’Angelo (61’ Galloni), Occhipinti, Gabrielli (51’ Crispi), De Cillis (51’ Balestri). All. Bracaloni

FUCECCHIO : Del Bino, Gremigni, Menichetti G., Malanchi (87’ Meacci), Lecceti, Vallesi, Cenci, Ghelardoni (74’ Papa), Tiboni (28’ Mazzanti), Borgioli (78’ Fedeli), Sciapi (16’ Rigirozzo).. All. Collacchioni.

ARBITRO: Niccolai di Pistoia, assistenti Corcione e Cheli di Pisa

RETI : 33’ Rigirozzo (F), 89' Occhipinti su rigore (P).

NOTE : Ammoniti Gabrielli, Menichetti, Andrea Filippi (P), Gremigni (F). Espulso al 87’ Andrea Filippi per doppia ammonizione.



PONTREMOLI- Il grande cuore della Pontremolese. Gli azzurri di mister Riccardo Bracaloni sul terreno di gioco del Lunezia riescono, con un uomo in meno, a recuperare lo svantaggio della prima frazione di gara contro un gran bel Fucecchio ed a pareggiare il conto quando al novantesimo mancava soltanto un minuto. Minuto 89. Simone Occhipinti (foto) si procura con mestiere e trasforma con freddezza il rigore del prezioso pareggio, che consente agli azzurri di muovere la classifica e di mantenere la striscia positiva al “Lunezia”. Il Fucecchio, che nel primo tempo ha dimostrato di essere squadra da primi posti, ha dovuto , alal mezzora di gioco, fare a meno della coppia d’attacco migliore della categoria ovvero quella composta da Tiboni e Sciapi, entrambi sostituiti per gli infortuni patiti nei primi istanti del match. Particolarmente preoccupante quello di Sciapi, portato in ambulanza in ospedale per un serio problema ad una spalla. La cronaca vede al 14’ un vero e proprio miracolo del portiere lunigianese Cacchioli su colpo di testa di Lecceti. Un colpo di reni fantastico e rete ospite scongiurata. Al 33’ Rigirozzo, entrato al posto di Sciapi .sfrutta una “dormita” della difesa su punizione laterale e porta in vantaggio i sbianconeri. Al 66’ Spagnoli calcia di poco a lato al voloed al 68’ Diouf ci prova da dentro l’area con palla che sfiora il palo: al minuto 71’ altro miracolo di Cacchioli che evita il raddoppio con un intervento prodigioso su Ghelardoni in contropiede. Ad un minuto dal novantesim arrivava il calcio di rigore e la rete su rigore di bomber Occhipinti che fissava sull' 1-1 il risultato finale.