La Pontremolese strappa coi denti un ottimo pareggio (1-1) sul terreno del Camaiore. La squadra di mister Riccardo Bracaloni gioca e lotta a viso aperto contro un avversario molto forte e ben messo in campo andando sotto ma riuscendo in pieno recupero a portare a casa un punto pesantissimo che da morale e permette di continuare la striscia positiva che vede attualmente gli azzurri a quota quattro dopo tre giornate di campionato.



Queste le parole di mister Riccardo Bracaloni nel post gara.



"Abbiamo incontrato un'ottima squadra disputando un primo tempo a mio avviso alla pari dove in alcune ripartenze che ci hanno concesso non siamo pero' stati bravi e freddi per poter far male, Nella ripresa abbiamo purtroppo commesso un errore di quelli da non compiere e che ci è costato molto caro col vantaggio avversario. La reazione da parte dei ragazzi comunque c'è stata e siamo stati anche agevolati dal fatto che il Camaiore è poi rimasto in dieci.Abbiamo registrato i reparti ed abbiamo cercato di arrivare al pareggio che è arrivato a tempo quasi scaduto in pieno recupero. Sono molto contento perche' in campo avevo ben pochi giocatori abituati alla categoria dell'Eccellenza ma che si sono comportati ottimamente contro una squadra che invece è abituata a certe categorie. La classifica con quattro punti in tre partite è decisamente buona e possiamo in settimana tornare a lavorare con tranquillità per cercare di muovere la classifica ogni domenica"



Pontremolese attesa ora da una settimana intensa di allenamenti per prepararsi al prossimo appuntamento ovvero il match casalimngo di domenica prossima 29 settembre sul terreno del Lunezia contro il Montecatini di mister Marselli.