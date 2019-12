Pontremolese, pareggio casalingo

Eccellenza -

PONTREMOLESE-ATLETICO CENAIA 0-0

PONTREMOLESE: Cacchioli, De Ciis, Cattani Lecchini, Filippi A, Verdi, Filippi G, Cargioli, Occhipinti, Gabrielli, Corvi. A disp. Gussoni, Crispi, Nardini, Giannantoni, Rossi, buluggiu, Rosaia, Vatteroni, Berzolla. All. Bracaloni.

ATLETICO CENAIA: Serafini, Borboryo, Ceccarini Bachini, Signorini, Milianti, Cecchetti, Betti, Bruzzone, Lelli, Pellegrini.A disp:Guidetti, Benvenuti, Stampa, Tammaro, Arrighi, Marcellusi, Turini, Mancini. All. Macelloni.

ARBITRO: Fiorillo di Lucca



PONTREMOLI- Sul rettangolo di gioco del Lunezia di Pontremoli esce un pareggio a reti inviolate tra gli azzurri di mister Bracaloni e l'Atletico Cenaia. Una partita dai due volti quella sul rettangolo di gioco lunigianese. Primo tempo dove i padroni di casa non hanno brillato con il centrocampo azzurro un po' scoperto e con gli avversari che di fatto prendevano le misure durante i primi quarantacinque minuti. Pontremolese che concede in alcuni momenti ripartenze alla formazione ospita ma la retroguardia di casa molti abile a non lasciare spazi. Una prima frazione di gara che poco ha concesso al pubblico prresente. Pochissime azioni da rete da entrambe le parti per una gara dove le difese hanno sicuramente avuto la meglio sui reparti avanzati. Nella ripresa protagonista una Pontremolese molto pi' propositiva e pericolosa in alcune circostanze tra le quali quella capitata a Giacomo Filippi che da ottima posizione calciava a lato Pontremolese protagonista di una ripresa nella quale avrebbe meritato di passare in vantaggio con le varie azioni di Filippi, Corvi e Gabrielli che non hanno trovato fortuna cosi' come quella riguardante Occhipinti che non trovava il momento adatto a colpire. Nel finale di gara due occasioni per gli ospiti con tiri da fuori ma Cacchioli bravo a sventare la minaccia. Una gara conclusa senza reti con una Pontremolese che evidenzia qualche problema in fase realizzativa ma che comunque aggiunge un altro punto al suo bottino stagionale al giro di boa del campionato in corso.