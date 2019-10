Pontremolese, pareggio ad occhiali

Gli azzurri di mister Bracaloni , in formazione d'emergenza non trovano al via della rete con il Cascina

Eccellenza - PONTREMOLESE - CASCINA 0-0



PONTREMOLESE: Cacchioli, Giannantoni, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Bondielli, Benassi (74’ Berzolla), Galloni (66’ Balestri), Gabrielli, De Cillis. A disp. Gussoni, Menapace, Diouf, D'Angelo, Crispi, Rossi, Lecchini, All. Bracaloni.

CASCINA : Scolari, Landi (54’ Morelli), Giari, Castellacci (66’ Naldini) , Lotti, Fatticcioni, Menichetti, Susini, Andolfi (54’ Puccini), Giudici (76’ Bracci), Scaramelli. A disp. Gambini, Spella, Principe, Bonfigli, Baroni.All. Polzella.

ARBITRO: Giordano di Palermo, assistenti Pignatelli e La Veneziana di Viareggio

NOTE : ammoniti Gabrielli, Spagnoli, De Cillis e Verdi (P), Fatticcioni, Giudici e Lotti (C)



PONTREMOLI- Dal rettangolo di gioco del "Lunezia" esce un pareggio ad occhiali tra la Pontremolese di mister Riccardo Bracaloni ed il Cascina di Polzella. Al triplice fischio finale del direttore di gara palermitano arriva un punto per uno al termine di una gara dove il pareggio è sembrato davvero essere il risultato piu' giusto per quanto le due squadre hanno fatto vedere durante i novanta minuti di gioco. La formazione azzurra di casa è scesa in campo con alcuni problemi di formazione costringendo Bracaloni a fare a meno di Occhipinti, D'Angelo ed Angelo Filippi, colonne portanti nell'assetto tattico dell'undici lunigianese. Un punto che comunque muove la classifica. Domenica trasferta ad Altopascio in casa del Tau Calcio.



