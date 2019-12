Pontremolese, operazioni di mercato

Eccellenza -

Tre nuovi arrivi per la Pontremolese che si sta preparando al derby della Covetta di domenica prossima in casa della San Marco Avenza. Si tratta dell'attaccante Giuseppe Vatteroni(foto) , proprio ex San Marco, del centrocampista Edoardo Cargioli anch'egli ex rossoblu ed ex Fezzanese e dell'esterno Alessandro Cattani , un passato nelle giovanili del Modena ed ex Grassina.



Il comunicato della società azzurra.



"La società è lieta di annunciare tre nuovi innesti nella rosa a disposizione di mister Riccardo Bracaloni. Si tratta di Edorado Cargioli, classe 1993, duttile centrocampista ex Fezzanese, e poi due giovani interessanti come Giovanni Vatteroni, attaccante classe 1999, ex giovanili dello Spezia, proveniente dal San Marco Avenza e Alessandro Cattani, esterno 2000, ex giovanili del Modena, con alle spalle un'importante esperienza al Grassina. Nei prossimi giorni in arrivo anche un attaccante d'esperienza che andrà a supportare Simone Occhipinti. Ai nuovi arrivati il classico in bocca al lupo per la loro esperienza in azzurro.



Per nuovi volti che arrivano anche un saluto ossia quello a Lorenzo Benassi che lascia Pontremoli per motivi lavorativi



Il saluto delal Pontremolese al centrocampista.



"La società comunica che Lorenzo Benassi non farà più parte della rosa della squadra impegnata nel campionato di Eccellenza. A Lorenzo vanno i ringraziamenti per la professionalità e l'impegno dimostrati in questo inizio di stagione e un affettuoso in bocca al lupo per le sue prossime esperienze calcistiche e lavorative."



__________

ennemor