Pontremolese-Montecatini 0-0, un pareggio giusto

Eccellenza - PONTREMOLESE: Cacchioli, Lecchini (84’, Crispi), Giannantoni, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Bondielli (86’ Galloni) , Benassi, Occhipinti (66’ Berzolla), Gabrielli (77’ Balestri), De Cillis. All. Bracaloni

V.MONTECATINI: Tonarelli, Ghimenti, Falivena, Di Nardo, Francesconi, Martinelli (66’ Agostini), Cardarelli, Benvenuti (51’ Zaccaria), Tempesti, Diomande (87’ Sow), Abdoune (51’ Malih). All. Marselli

ARBITRO: Selva di Alghero, assistenti Boccolini di Pisa e De Stefano di Empoli

NOTE: ammoniti Benassi e Gabrielli. (P), Tempesti, Di Nardo e Zaccaria (VM)



PONTREMOLI- Finisce con un nulla di fatto la sfida del “Lunezia” fra gli azzurri e il Valdinievole Montecatini. Gara che ha vissuto una prima frazione di equilibrio, con gli ospiti certamente più intraprendenti in fase offensiva ed azzurri ad agire di rimessa. Ripresa con gli azzurri certamente più positivi e propositivi per la prima mezzora, quando costruiscono tre buone occasioni per andare in vantaggio mentre i pistoiesi non producono nulla di efficace. Ultima parte di gara con gli ospiti che giovano di un calo fisico dei ragazzi di Bracaloni per finire la gara in crescendo.



La cronaca: 17’ Occhipinti non sfrutta a dovere una torre di Andrea Filippi; 23’ Tempesti libera il sinistro ma Cacchioli è attento; 49’ ottima discesa di Lecchini che mette in area dove Occhipinti non trova il guizzo giusto; 56’ Gabrielli pesca in area Benassi da sinistra, destro al volo incrociato con Tonarelli che si allunga e para bellamente; 67’ Bondielli si libera in area ma spara fuori il diagonale di destro; 93’ Tempesti da solo in area ha la grande occasione ma calcia debolmente fra le braccia di Cacchioli.



Termina così, con un punto tutto sommato da non buttare, una gara che ha visto l’ottimo arbitraggio del signor Silva di Alghero ed una bella cornice di pubblico presente sugli spalti del “Lunezia”. Domenica prossima trasferta a Montignoso contro la Virtus Viareggio.



Fonte: facebook.com/gsdpontremolese1919