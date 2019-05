Pontremolese, mister Ruvo dice addio

Il tecnico che ha regalato l'Eccellenza a Pontremoli ha deciso di tornare nella sua Liguria

Eccellenza - Alberto Ruvo non sarà l'allenatore della Pontremolese nella stagione 2019/2020. Come un fulmine a ciel sereno lo si legge in un post sulla pagina Facebook della società azzurra che ringrazia per il lavoro svolto con professionalità negli ultimi 3 anni. Il tecnico, che ha regalato da pochi giorni la storica promozione in Eccellenza, ha deciso di avvicinarsi a casa. Infatti allenerà il Sestri Levante, squadra appena retrocessa dalla Serie D.



Di seguito il ringraziamento da parte della Pontremolese:



"Alberto Ruvo ha comunicato alla società la scelta di non proseguire nella guida tecnica della squadra azzurra che ha appena condotto in Eccellenza. Le motivazioni sono da ricercare nella scelta di accettare l'offerta del Sestri Levante, squadra appena retrocessa dalla Serie D e con grandi ambizioni di un rapido ritorno nella categoria. Compagine di grande blasone e praticamente "sotto casa" per Alberto, che ringraziamo con tutto il cuore per il lavoro svolto in questi anni, con la trionfale cavalcata che ci ha visto vincere con grande merito il campionato che rimarrà scolpita indelebilmente nella nostra storia, a cui lui, crediamo, anzi siamo certi, rimarrà legato indissolubilmente. Ancora grazie e in bocca al lupo per la nuova avventura".



_________________

Gianluca Matelli