Pontremolese, mercato a tutto gas

Eccellenza - Continua senza sosta l'attività di calciomercato da parte della dirigenza della Pontremolese. Il presidente Piergiorgio Aprili ed i suoi collaboratori hanno portato al Lunezia, oltre al nuovo tecnico Riccardo Bracaloni, anche molti giocatori dalle qualità tecniche notevoli a cominciare da Lorenzo Benassi (centrocampista classe 1990) per continuare con Alessandro Bondielli (centrocampista, 1994)(foto). Oltre a loro anche alcuni giovani di grande talento che potranno mettersi in mostra come Giacomo Giannantoni, difensore 1996, ex San Marco Avenza , Aliou Diouf (attaccante classe 2000), Jacopo Lecchini(difensore, 2000) , Mirko Gabrielli (attaccante ,2001) e per ultimo in ordine di arrivo il difensore di Carrara Matteo Castelli, diciotto anni appena compiuti che nella passata stagione si è messo in mostra nella juniores nazionale del Seravezza come Diouf.



Per quanti riguarda invece le riconferme da registrare in primis quella riguardante bomber Simone Occhipinti quest'anno a segno per ventuno volte. Si tratta di una riconferma di prim'ordine per poter affrontare al meglio un torneo difficile come quello di Eccellenza dove molte volte un attacco prolifico puo' sicuramente fare scalare i gradini della classifica.



Un'altra conferma di spessore è quella che riguarda il centrocampista Cristian Spagnoli anch'egli colonna portante dell'ossatura della squadra lunigianese. Altri tre nomi che anche il prossimo anno calcheranno il terreno del Lunezia sono Francesco Bernieri, Ivan Cacchioli e Riccardo D'Angelo.