Pontremolese-Massese, le parole di Bracaloni

Eccellenza - Una vigilia importante per la Pontremolese che si accinge a disputare uno "storico" derby ufficiale contro la blasonata Massese. Gli azzurri lunigianesi non potranno scendere sul proprio campo a causa di lavori al Lunezia che ne limitano attualmente la capienza a sole100 persone e quindi si trasferiranno ad Aulla su un campo, il Quartieri, senza dubbio piu' conosciuto da Gassani ed i suoi giocatori.



Le parole di mister Riccardo Bracaloni alla vigilia del derby apuano.



"Andiamo ad affrontare una partita importante come le altre ma sicuramente particolare, un derby apuano contro una squadra ed una società illustre. Una prova per noi impegnativa ma soprattutto da non sbagliare. Purtroppo per vari motivi non potremo giocare sul nostro campo ma ad Aulla,su un terreno di gioco che Gassani conosce molto bene avendoci giocato con Portuale e Montignoso nelle stagioni passate. Sarà un po' come giocare in trasferta ma questo non cambia il fatto che dovremo fare bene. Ci siamo preparati al meglio in settimana per quest'appuntamento ed i ragazzi sono encomiabili per quanto riguarda il lavoro che svolgono in allenamento. L'obiettivo è fare una bella partita al cospetto di una squadra che, seppur in questo momento sia in difficoltà, resta un undici importante e di questo ne siamo tutti consapevoli. Dobbiamo fare il meglio per conquistare altri punti utili al nostro percorso ed al nostro obiettivo finale. Mi aspetto una Massese "arrabbiata" che lotterà su tutti i palloni e noi dovremo farci trovare pronti a controbattere colpo su colpo"