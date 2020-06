Pontremolese, manca solo il mister

Eccellenza - Come preannunciato nei giorni scorsi la Pontremolese 1919 del presidente Aprili ha confermato altri tre giocatori della passata stagione. Nella giornata di sabato tramite un post sulla pagina facebook della società è stato ufficializzato il giovane centrocampista classe 1999 Riccardo D'Angelo, mentre domenica c'è stata la stretta di mano con il centrocampista Edoardo Cargioli e l'attaccante '99 ex massese Juan Posenato.



Di seguito il comunicato riguardante quest'ultimi: "Sono arrivati nel mercato di riparazione dello scorso torneo e dobbiamo dire che hanno "riparato" così bene sotto tutti gli aspetti, che la dirigenza ha subito spinto per una riconferma che, visto il momento, non era facile ne scontata. I due ragazzi però a Pontremoli hanno trovato ambiente ideale, sia dal punto di vista tecnico che di spogliatoio, e quindi sono felicissimi di aver trovato l'accordo per il proseguo. A loro l'immancabile "in bocca al lupo" per la prossima stagione..."



A questi punti, visto che il nocciolo duro della formazione dello scorso anno è stato quasi completamente confermato, manca solo il mister. Indiscrezioni affermano che il timoniere del prossimo campionato di Eccellenza è stato individuato e a quanto pare tra oggi e domani dovrebbe esserci la sua presentazione. Sarà poi il nuovo tecnico che proporrà alla società giocatori con le caratteristiche adatte ai suoi principi di gioco per completare la squadra. Aspettiamo fiduciosi.