Pontremolese, le parole di mister Bracaloni

Eccellenza -

C'è tanta amarezza in casa Pontremolese per una gara persa dopo aver giocato a viso aperto con la Massese ed aver sfiorato la rete in numerose azioni. Mister Bracaloni critica alcuni organi di stampa che oggi avrebbero parlato di "dominio" della Massese.



Le parole del tecnico lunigianese.



" Abbiamo fatto un primo tempo alla pari, dove i miei giocatori hanno prodotto due, tre occasioni nitide per poter andare in vantaggio compreso il loro salvataggio sulal linea sul cui capovolgimento di fronte abbiamo subito la rete di Khtella. Azione del gol in cui abbiamo commesso errori seppur schierati bene in difesa. Alcuni minuti di difficoltà li abbiamo passati nei momento successivi alla rete poi niente di piu'. Nel secondo tempo siamo stati molto determinati con al Massese a proteggere il vantaggio senza crearci particolari problemi. Abbiamo creato molto alla ricerca del pareggio. Cinque occasioni con tre parate del portiere avversario che ci hanno negato la gioia della rete e di un pareggio che sarebbe stato sicuramente giusto per quanto visto in campo. Il nostro portiere non ricordo abbia fatto neppure una parata, quello della Massese è stato senz'altro determinante in almeno tre occasioni. Francamente oggi su vari giornali ho letto di una Massese che avrebbe dominato. Non mi sembra del tutto corrispondente alla realtà e penso che chi ha assistito al match possa essere d'accordo con me. Abbiamo commesso un errore in occasione della rete e non siamo cosi' riusciti a portare a casa un risultato positivo. Chi dice di una Massese che ha dominato o ha visto un'altra partita o è in malafede. Onore alla Massese che ha vinto ala partita ma che non si venga a parlare di dominio in campo. Dominare una partita di calcio è altra cosa."