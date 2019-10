Pontremolese, le parole di mister Bracaloni

Eccellenza -

La Pontremolese divide la posta in palio al Lunezia con il Cascina al termine di un match concluso sullo 0-0 su cui pesa pero' il clamoroso palo a portiere battuto nel finale di gara che avrebbe potuto regalare bottino pieno agli azzurri.



Le parole di mister Riccardo Bracaloni.



"Abbiamo affrontato una squadra scesa in campo come noi con il 3-5-2 ed è già la terza squadra che al Lunezia si presenta con questo schema tattico speculare. Abbiamo affrontato una buona squadra, che ha tra le sue fila giocatori importanti. Per la verità in difesa abbiamo rischiato poco e niente nell'arco dei novanta minuti di gioco tranne che su un episodio di calcio d'angolo dove Cacchioli ha fatto un ottimo intervento sventando la minaccia. Noi non abbiamo creato tantissimo ma quello che siamo riusciti a creare non siamo stati bravi a trasformarlo in gol. Peccato pèoi all'ultimo minuto per quel clamoroso palo a portiere battuto che ci avrebbe potuto regalare un altro epilogo. La situazione di classifica in ogni caso è per ora buona, peccato perche' con due punti in piu potevamo vedere le alte posizioni. Andiamo ora ad affrontare un ciclo di partite che dimostrerà veramente chi siamo affrontando tutte formazioni costruite per campionati di vertice"

