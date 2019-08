Eccellenza -

La Pontremolese ha conosciuto il suo percorso nel prossimo campionato di Eccellenza 2019-20 dove parteciperà da neopromossa con tutte le difficoltà del caso. Il gruppo allenato da mister Bracaloni comincerà la sua avventura esattamente l'8 settembre in trasferta sul terreno di gioco di santa Croce sull'Arno in casa della Cuoiopelli da molti addetti ai lavori una delle candidate alla vittoria finale assieme alla Massese. Un esordio tutt'altro che in discesa per gli azzurri che puntano in ogni caso tutto sulla salvezza anticipata. Il primo derby apuano per la Pontremolese arriverà esattamente il dieci novembre quando al Lunezia arriverà la Massese mentre alla penultima giornata sarà di scena al Paolo Deste della Covetta in casa della San Marco Avenza che affronterà già dopodomani, sempre ad Avenza nel match d'andata del primo turno di Coppa Italia con la gara di ritorno prevista al Lunezia mercoledi 11 settembre.



Questo il commento di mister Riccardo Bracaloni riguardo al cammino della sua squadra.



“ Ci affacciamo al campionato di Eccellenza come neopromossa ed ovviamente tutte le partite sono impegnative. Dovremo farci trovare pronti contro qualsiasi avversario. Ci aspettano tutte battaglie e dovremo essere bravi a giocarcela a viso aperto. La prima giornata saremo di scena a Santa Croce sull'Arno in casa di una Cuoiopelli accreditata da molti come una delle favorite alla vittoria finale. Partita decisamente impegnativa anche se prima o poi dovremo affrontare le altre quindici avversarie. Mi attendo un campionato equilibrato almeno nella prima parte.Solo dopo una decina di partite si comincerà ad avere un quadro piu' completo della situazione. Andremo a giocarcela con tutti cercando di arrivare il prima possibile all'obiettivo primario che è quello del raggiungimento della salvezza. Domenica prossima troveremo una San Marco che ha cambiato allenatore e dovrò cambiare di conseguenza qualcosa nell'assetto di gara anche se ritengo l'impegno di Coppa come un buon test per farci trovare pronti al taglio del nastro del campionato la settimana successiva.”



NM