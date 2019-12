Pontremolese, il punto sulla squadra e sul mercato

Eccellenza - La Pontremolese è tornata da Avenza con un bel punto e tante certezze, in primis quello di avere un portiere davvero “fuori categoria”. Ivan Cacchioli in questo momento è un muro invalicabile, protetto alla grande da una difesa che ha trovato nel giovane Jacopo Lecchini una garanzia, e che pur con le assenze pesanti di Verdi e Menichetti, ha avuto in Giannantoni ed Andrea Filippi due colonne assolute. A centrocampo si è ben destreggiato il nuovo arrivo Cargioli, con Giacomo Filippi e D’Angelo a fare da collante con una fase offensiva che necessita ancora di ritocchi per essere più concreta e dare un sostegno “corposo” a Simone Occhipinti, anche se Giovanni Vatteroni è entrato bene nella partita, dimostrando di poter essere un valido aiuto. Grande impressione anche per la prestazione di Alessandro Cattani, classe 2000, buttato subito nella mischia e, fino a che le forze hanno retto, fra i migliori in campo. Insomma, con gli imminenti rientri di Verdi, Spagnoli, Menichetti e Bondielli e l’arrivo di 1/2 nuovi attaccanti, le speranze per un girone di ritorno all’insegna della tranquillità ci sono tutte anche se, visto il calendario, saranno decisivi i prossimi due mesi con le sfide dirette con Cenaia, Cuoiopelli, Castelnuovo, Viareggio, Cascina e Montecatini. Poi il calendario si fa certamente più duro e quindi meglio ottimizzare e fare più punti possibili.



Passando al mercato, è ufficiale il ritorno di Luca Corvi, centravanti che nella scorsa stagione con i suoi gol pesanti ha contribuito fattivamente alla vittoria del campionato di Promozione. Il giocatore ha già espresso la sua volontà di ri-vestire l’azzurro e quindi sembra proprio che l’annuncio sia imminente. Da qualche giorno si sta poi allenando col gruppo ed è in fase di osservazione la mezzala 2001 Samuele Nardini che ha ben fatto in Serie D ed Eccellenza con la Massese, da cui è stato appena svincolato. Top secret invece un’altra trattativa che vede al centro dei “rumors” un giovane attaccante fuoriquota che potrebbe liberarsi da un’importante compagine proprio del girone A del torneo di Eccellenza. Da qualche In uscita invece alcuni giovani come Menapace, Etna, Balestri e Galloni, richiesti da Seravezza e Virtus Viareggio.