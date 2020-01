Pontremolese, finalmente tre fantastici punti

Eccellenza -

La Pontremolese col morale a mille. Dopo molte domeniche dove gli azzurri, nonostante prove di spessore e momentanei anche doppi vantaggi avevano dovuto accontentarsi nel finale di pareggi , domenica scorsa sul terreno dello Stadio "Mariotti" di Montecatini è arrivata finalmente la partita cosiddetta "perfetta" e ne è uscita una brillante vittoria per quattro a zero che ha regalato grande soddisfazione a tutta la squadra ed a mister Bracaloni.



Queste le sue parole.



"Finalmente siamo riusciti a raccogliere quanto seminato. Già a Castelnuovo Garfagnana che poi in casa col Camaiore eravamo riusciti ad indirizzare bene i match per poi venire recuperati nel finale gettando al vento punti importanti. Le prestazione erano state in ogni caso di spessore e convincenti. A Montecatini invece siamo stati molto bravi e siamo stati capaci di chiuere la partita, cosa che in precedenza avevamo mancato di fare. Una vittoria davvero importante che ci voleva e che ci permette di alzare la testa e prepararci per quelle che secondo me saranno undici finali da qui alla fine della regular season considerando che la classifica si è accorciata. la squadra è in crescita e la strada che è stata intrapresa è quella giusta. A livello di rosa ed organico abbiamo piu' scelte a disposizione e un parco giocatori piu' omogeneo rispetto ad inizio stagione. La speranza e' di proseguire su questa strada perche' abbiamo bisogno di continuità di risultati in vista di un finale di stagione assai impegnativo."



ennemor