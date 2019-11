Pontremolese, domenica da dimenticare

In casa della capolista i ragazzi di Bracaloni crollano e tornano a casa con un pesante passivo di quattro reti a zero

Eccellenza - Pro Livorno Sorgenti-Pontremolese 4-0

PRO LIVORNO SORGENTI: Blundo, Solimano, Grossi, Del Corona, Salemmo, Bulli, Filippi, Costanzo, Granito, Angiolini, Rossi. A disp.: Vozza, Bartorelli, Gazzanelli, Brizzi, Santagata, Mecacci, Casalini, Milano, Matteoli. All.: Niccolai Matteo

PONTREMOLESE: Cacchioli, Lecchini, Menapace, Spagnoli, Filippi A., Giannantoni, Filippi G., D Angelo, Occhipinti, Benassi, Bondielli. A disp.: Gussoni, Diouf, Crispi, Balestri, Rossi ., Novani, Galloni, De Cillis, Gabrielli. All.: Bracaloni Riccardo

ARBITRO: Ammannati Davide di Firenze

RETI: 9° Granito, 63° Costanzo, 77° Granito, 80° Rossi



La Pontremolese torna a acasa con la coda tra le gambe e un 4-0 subito da una Pro Livorno inarrestabile. I biancoverdi, nell'undicesima giornata del campionato di Eccellenza, hanno travolto gli azzurri, consolidando ulteriormente il proprio primato in classifica, adesso il vantaggio sulla prima inseguitrice, il Fratres Perignano, è di tre lunghezze.



Al "Magnozzi", nonostante un campo reso pesante dalla pioggia di questi giorni, la formazione di Niccolai ha dato una dimostrazione di forza, portandosi in vantaggio già al 9' grazie a Granito, abile a sfruttare al meglio un traversone di Solimano. Gli ospiti hanno tentato una reazione colpendo un palo al 16' con D'Angelo, ma poi sono stati costretti ad arrendersi nella ripresa, quando la Pro Livorno ha colpito con Costanzo (63'), ancora Granito (78') e Rossi, che all'82' ha fissato il punteggio sul definitivo 4-0 trasformando un calcio di rigore concesso per un fallo su Brizzi.



FONTE:www.livornotoday.it