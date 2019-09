Pontremolese, debutto a Santa Croce

Eccellenza -

La Pontremolese è pronta all'esordio nel campionato di Eccellenza 2019720. Domani pomeriggio (fsichio d'inizio ore 15) gli azzurri di mister Riccardo Bracaloni scenderanno sul terreno di gioco di Santa Croce sull'Arno per affrontare la Cuoiopelli, una delle squadre che, secondo gli addetti ai lavori, è in pole position per la vittoria del campionato. Pontremolese reduce della sconfitta di misura per uno a zero nel primo atto di Coppa Italia in casa della San Marco Avenza dopo aver disputato una buona prestazione.



Le parole di mister Riccardo Bracaloni.



“Domani andremo ad affrontare un'altra squadra, come la San Marco, organizzata per puntare in alto nel campionato. Ovvio che noi andremo in ogni campo con l'obiettivo di strappare punti utili alla classifica, consapevoli delle nostra forza e delle nostre possibilità. Dovremo essere un gruppo unito, undici, anzi venti che lottano assieme per un obiettivo. In questi quaranta giorni di preparazione estiva i ragazzi di sono allenati molto bene e con grande impegno. Francamente sono fiducioso, abbiamo fatto tutto quello che era in programma per poter arrivare all'appuntamento del debutto in campionato nelle migliori condizioni. Naturalmente poi sarà il campo a dire se abbiamo lavorato bene fino a questo momento. Anche domenica alla Covetta, risultato a parte, la prestazione dei ragazzi è stata soddisfacente e dobbiamo ripartire proprio da questo per portaare via punti.”



Il match di Santa Croce sull'Arno tra Cuoiopelli e Pontremolese sarà diretto dal signor Cristiano Biagini della sezione di Lucca, con assistenti: El Moyuine e Gallà della sezione di Pistoia .