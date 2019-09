Eccellenza -

Pontremolese, che peccato! I ragazzi di mister Bracaloni alla loro gara d'esordio nel nuovo campionato di Eccellenza 2019/20 escono sconfitti seppur di misura dal terreno della Cuoiopelli che si è imposta per una rete a zero al termine di una gara che ha visto una Pontremolese molto agguerrita giocare a viso aperto e senza particolari timori reverenziali di fronte ad una delle serie candidate alla vittoria del campionato. Cuoiopelli che ha sudato le proverbiali sette camicie per aver la meglio degli azzurri ed è riuscita ad andare in rete soltanto ad un quarto d'ora dalla fine del match con un gol messo a segno da parte dall'attaccante Bianchi.



Davvero un peccato in quando Filippi e compagni erano riusciti ala perfezione, durante la gara , a prendere le misure agli avversari bloccandoli in fase di impostazione. Un ottimo lavoro da parte della squadra di Bracaloni che si è difesa con grande intensità, effettuando un pressing continuo di portatori di palla. Con il passare dei minuti, però, la stanchezza ha avuto la meglio sugli azzurri ospiti che hanno concesso maggiori spazi, dei quali la Cuoiopelli ha poi alla fine saputo approfittare. La partita è stata condizionata da un forte vento che nel primo tempo ha spirato a favore dei padroni di casa che infatti hanno tenuto il pallino del gioco costantemente in mano nonostante la grande abnegazione tattica degli ospiti non abbia consentito ai locali di trovare spazi interessanti, tanto che i biancorossi di casa sono stati pericolosi nei primi quarantacinque minuti solo con due tiri da fuori.



Adesso per Bondielli (foto) e compagni una settimana intensa con due match in quattro giorni. Domani sera (ore 20.45) la gara di ritorno della Coppa Italia a Pontremoli con la San Marco mentre domenica, sempre al Lunezia debutto casalingo in campionato contro il Castelnuovo Garfagnana.



