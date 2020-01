Pontremolese cala il poker a Montecatini

Eccellenza - VALDINIEVOLE MONTECATINI: Tonarelli, Martinelli, Cinquini, Francesconi, Di Nardo, Falivena, Benvenuti D., Malih, Chiaramonti, Tempesti, Zaccaria. A disp.: Bellini, Cardarelli, Diomande, Abdoune, Moustafa, Isola, Castagna, Baldasseroni, Ghimenti. All.: Marselli Fabrizio

PONTREMOLESE: Gussoni, De Cillis, Cattani, Cargioli, Filippi A., Verdi, Filippi G., Bondielli, Occhipinti, D Angelo, Corvi. A disp.: Santini, Diouf, Crispi, Giannantoni, Lecchini, Nardini, Posenato, Vatteroni, Berzolla. All.: Bracaloni Riccardo

ARBITRO: Neto Pasquale Christian di Pisa

RETI: 15° Occhipinti Rig., 21° D'Angelo, 76° Posenato, 90° Occhipinti



MONTECATINI- Importantissima vittoria della Pontremolese che sbanca Montecatini e torna a casa con tre punti fondamentali. Con questo successo i ragazzi di Bracaloni raggiungono a quota 23 San Marco Avenza, Castelfiorentino e la stessa Montecatini, a sole due lunghezze dall'ottava Cascina e tre dalla Massese di mister Gassani, settima. Nella prossima gara gli azzurri riceveranno al "Lunezia" il fanalino di coda del torneo Virtus Viareggio, una ghiotta occasione per allontanarsi dalla "zona danger" della graduatoria e scalare altre posizioni.



La Cronaca: Pontremolese che passa al 15' su calcio di rigore: cross di Decillis, il difensore per anticipare Occhipinti la tocca con la mano, lo stesso Occhipinti non sbaglia e spiazza il portiere. Passano 6 minuti e gli azzurri raddoppiano: grande pressione di D’Angelo che recupera e segna davanti al portiere. La terza rete arriva al 76': bomber Occhipinti fa a sportellate con la difesa locale, la palla arriva a Posenato il quale si inventa un gran gol dal limite all'incrocio dei pali. La rete del poker è al 90': Cargioli taglia l’area con un bel cross, inserimento perfetto sul secondo palo di Occhipinti che al volo di destro mette dentro la doppietta personale.