Pontremolese, caccia al Fucecchio

Eccellenza - Interessante match quello in programma domani pomeriggio alle ore 14.30 sul rettangolo di gioco del Lunezia. La Pontremolese di mister Riccardo Bracaloni ospita il Fucecchio. Gara che si preannuncia piena di motivi tutti da seguire a cominciare dalla voglia di riscatto dei lunigianesi beffati in pieno recupero domenica scorsa ad Altopascio in casa del Tau Calcio.



Il commento pre gara di mister Riccardo Bracaloni.



"Col Fucecchio inizieremo un ciclo di gare estremamente impegnative. Affronteremo una delle squadre, a mio parere, piu' forti dell'intero raggruppamento e che nel reparto offensivo vanta una coppia d'attaccanti da categoria superiore. Noi proveremo con tutte le nostre forze a ribattere colpo su colpo e vendere cara la pelle soprattutto perche' per noi è di importanza massima fare punti in casa se vogliamo raggiungere l'obiettivo salvezza senza soffrire. Se riusciremo a giocare come sappiamo non sarà facile per gli avversari come non lo è stato per il Tau la scorsa giornata. Mi rientreranno a disposizione alcuni giocatori ma ne mancheranno altri e quindi devo studiare la migliore formazione da mandare in campo. Dobbiamo farci trovare pronti per questo ciclo di gare impegnative. "



La gara del Lunezia tra la Pontremolese ed il Fucecchio sarà diretta dal signor Alessandro Niccolai della sezione Aia di Pistoia (Assistenti: Corcione e Cheli di Pisa)