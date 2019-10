Pontremolese buon pareggio casalingo

Eccellenza -

La Pontremolese gioca con grande carattere contro il Fucecchio e strappa in extremis un pareggio casalingo decisamente giusto per quanto fatto vedere in campo dagli azzurri.



Le parole di mister Bracaloni in merito al pareggio casalingo con il Fucecchio.



"Quello conquistato ieri con il Fucecchio è decisamente un buon punto, Un punto cercato con il carattere e a determinazione ed ottenuto contro una signora squadra. E' ormai da tempo che ripeto che per fare punti dobbiamo sempre essere al 100%, non sbagliare mai niente e contro il Fucecchio nell'azione del loro gol abbiamo commesso un errore costato chiaro. Nel corso della partita siamo passati ad un modulo diverso rischiando meno e proponendoci di piu'. Alla fine è poi arrivato il rigore che di fatto ci premia per gli sforzi fatti durante tutto il match. Abbiamo fatto bene. Tenuto testa ad una squadra molto forte ed organizzata. Adesso dobbiamo continuare su questa strada, carattere, cuore e grinta che devono essere le nostre armi. Obiettivo arrivare in una buona posizione di classifica a gennaio alla riapertura del mercato per vedere di trovare qualche innesto che possa garantirci ulteriore qualita."