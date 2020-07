Pontremolese ancora senza mister

Eccellenza - Mentre continua a prendere forma la fisionomia della squadra azzurra, riconfermati quasi tutti i "baroni" e promossi vari fuori quota, da ultimo il 2001 Luca Crispi, la società del presidente Aprili non ha ancora trovato il giusto timoniere. Perso Bracaloni "spostatosi" a Camaiore, sono iniziati i colloqui per l'ambita panchina, ma la fumata bianca non ha ancora colorato il cielo di Pontremoli.



Nei giorni scorsi ci sono state trattative dalle quali la società si aspettava conclusioni positive, ma ne è uscito un nulla di fatto: dopo aver accantonato l'idea Verdi come allenatore/giocatore, è arrivato il no di De Fraia. Nelle ultime ore però sembra ci siano buone notizie, l'entourage azzurro nella scelta del mister non vuole lasciare nulla al caso, serve una guida esperta, che conosce la difficile categoria dell'Eccellenza e capace di far crescere i giovani provenienti del settore giovanile. Nel fine settimana potrebbe esserci disco verde.