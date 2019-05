Pontremolese, ancora libera la panchina azzurra

Intanto nella giornata di mercoledì sono strati approvati i lavori per riportare al 100% l'uso della tribuna invece che a capienza ridotta

Eccellenza - Bocche stracucite in quel di Pontremoli a riguardo di chi potrebbe essere il sostituto di Alberto Ruvo nella prossima stagione.



L'oculata società dei presidente Aprile e Filippelli non vuole fare il passo più lungo della gamba e, prima di stringere su chi sarà il nuovo coach, aspetta l'approvazione dell'incremento del budget per il campionato d'Eccellenza. Fonti vicine alla società affermano infatti che la scelta del tecnico sarà in base al suddetto incremento: se il consiglio darà l'OK si andrà alla ricerca di nome di spessore, altrimenti si virerà su un emergente.



Buone notizie intanto per quanto riguarda lo Stadio: infatti nella giornata di mercoledì sono strati approvati i lavori per riportare al 100% l'uso della tribuna invece che a capienza ridotta. Un'ottima cosa grazie alla quale il "Lunezia" nella la stagione 2019/2020 potrà tornare ad essere l'uomo in più al fianco degli azzurri.