Pontremolese, altre tre importanti riconferme

Eccellenza - Dopo le riconferme di Simone Menichetti e capitan Giacomo Filippi, altre tre colonne portanti che hanno fatto la storia della Pontremolese degli ultimi anni restano fedeli al sodalizio azzurro. Nelle ultime 48 ore hanno dato ufficialmente la loro disponibilità per la stagione 2020/2021 il centrocampista Cristian Spagnoli, il difensore Andrea Filippi e l'attaccante Simone Occhipinti.



Con quest'ultimi sono cinque tasselli fondamentali che vanno a ricomporre la solida ossatura che ha portato alla vittoria del campionato di Promozione due stagioni fa e alla salvezza tranquilla in Eccellenza in quella appena conclusa. Nei prossimo giorni si attende la riconferma di altri importanti giocatori.



La società sta procedendo con attenti colloqui per individuare il giusto allenatore che avrà il compito di mantenere la categoria. A breve ne sapremo di più.