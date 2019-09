Pontremolese, al Lunezia arriva il Montecatini

Eccellenza -

La Pontremolese, reduce dal pareggio esterno sul terreno del Camaiore di domenica scorsa , ospita al Lunezia la formazione del Montecatini di mister Davide Marselli. Una gara sicuramente impegnativa ed assai importante per entrambe le formazioni.



Le parole di mister Riccardo Bracaloni alla vigilia del match.



"Nel prossimo match che ci attende dobbiamo dare continuità ai nostri risultati per far si che il punto che abbiamo strappato a Camaiore assuma un valore importante in ottica campionato. La squadra sta lavorando molto bene anche se dobbiamo fare i conti con alcuni acciacchi fisici di alcuni giocatori e dobbiamo attendere sino all'ultimo per poter impostare la formazione con cui partire. Andiamo ad affrontare un Montecatini che si presenterà con il dente avvelenato dopo al sconfitta casalinga nel match di recupero con il Fratres Perignano. Dobbiamo stare attenti e farci trovare pronti per questo appuntamento come del resto in tutte le occasioni in cui scendiamo in campo nelle quali dobbiamo essere sempre al 100% . Solo in questo caso possiamo dire la nostra anche contro squadre abituate alla categoria ben piu' di noi. Quello che chiedo costantemente ai ragazzi è di allenarsi e giocare sempre al massimo delle loro possibilità confidando ogni domenica in miglioramenti continui"