Pontremolese, al Lunezia arriva il Cascina

Eccellenza - Archiviata la Festa del Centenario di ieri sera la Pontremolese si rituffa in pieno clima campionato di Eccellenza pensando al prossimo imminente appuntamento. Domani pomeriggio sul rettangolo di gioco del Lunezia arriverà infatti la formazione del Cascina. I nerazzurri nello scorso turno sono stati clamorosamente affondati in casa dal Fratres Perignano capolista che è passato addirittura col punteggio di cinque a zero. I nerazzurri si presenteranno quindi a Pontremoli con tanta rabbia e voglia di riscattare la figuraccia rimediata sette giorni fa. Cascina che attualmente in classifica vanta solo tre punti ed è in terzultima posizione. Pontremolese invece che di punti ne ha al momento otto e spera di poter incrementare il bottino già da questa sera.



Questo il commento pre gara di mister Riccardo Bracaloni.



"Per l'ennesima volta andiamo ad affrontare una squadra reduce da una pesante sconfitta e quindi arriverà a Pontremoli col classico coltello tra i denti. Noi dobbiamo scendere in campo concentrati e puntare al massimo risultato in particolar modo considerato che giochiamo tra le mura amiche. Il nostro scopo è continuare a migliorare di domenica in domenica dando continuità ai nostri risultati. Mi aspetto una partita combattuta, poiche' in questo campionato non vi sono squadre materasso ed i punti vanno sudati ad ogni turno dal primo minuto al novantesimo. Durante l'ultima settimana i ragazzi si sono allenati con grande intensità . Penso e spero che il gruppo abbia recepito tutte le direttive al fine di poter provare a portare a casa il massimo risultato"



Pontremolese-Cascina sarà diretta dal signor Michele Giordano della sezione di Palermo, assistenti Pignatelli e La Veneziana di Viareggio.



