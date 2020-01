Pontremolese agguantata al 94´

Eccellenza - PONTREMOLESE: Gussoni, Gabrielli (78' De Cillis), Cattani, Giannantoni (40' Lecchini) , Cargioli, Verdi, Filippi G., Bondielli, Occhipinti, D'Angelo (83' Posenato), Corvi. A disp.: Santini, Crispi, Diouf, Nardini, Vatteroni, Berzolla. All. Bracaloni

CAMAIORE: Barsottini, Ghilarducci, Benedetti, D'Alessandro, Arnaldi, Fiale, Tonazzini (73' Morelli), D'Antongiovanni, Pegollo, Viola, Mancini (76' Nardini). A disp.: Ferraiuolo, Bresciani, Orlandi, Peralta, Cartano, Nardini, Pacini. All. Moriani.

ARBITRO: Saccà di Mesina, assistenti Coco e Palermo di Pisa.

RETI: 61' D'Angelo, 71' Cattani, 87' Morelli (rig.), 94' Viola rigore

NOTE: ammoniti Gabrielli, Lecchini, D'Angelo, Corvi, D'Alessandro.



PONTREMOLI- Con la rete di Viola al minuto 94 il Camaiore trova un insperato pareggio che invischia la Pontremolese nelle zone torbide della classifica. Peccato perché gli azzurri hanno giocato una grande gara e sul 2-0 si sono visti negare il rigore del potenziale 3-0. Dopo il danno la beffa: a dieci secondi dalla fine, su un tocco involontario di mano il penalty del definitivo 2-2. Pontremolese che esce da questa partita delusa per il risultato, ma consapevole che se giocherà sempre così ne uscirà fuori.



Cronaca minuto per minuto:



8' bella parata di Gussoni su fendente di Viola.



32' parata di Barsottini su diagonale di Corvi.



34' bella parata di Gussoni su tiro cross di Mancini.



46' Mancini solo davanti a Gussoni sbaglia il pallonetto.



51' Barsottini devia col piede il tiro di Giacomo Filippi da dentro l'area.



61' GOL PONTREMOLESE: dopo un rimpallo in area su incursione di Corvi, D'Angelo mette dentro con un fendente imparabile.



71' GOL PONTREMOLESE: Cattani riceve e dal limite rientra sul destro e fulmina Barsottini con un tiro sul primo palo.



80' Corvi sbaglia il pallonetto con Barsottini fuori dai pali.



84' miracolo di Gussoni su incornata di Pegollo.



84' rigore netto negato a Corvi.



87' GOL CAMAIORE: Morelli non sbaglia e accorcia le distanze



94' GOL CAMAIORE: all'ultimo giro di lancette Lecchini colpisce la palla involontariamente dopo un rimpallo in area di rigore ma il fallo è sanzionabile: Viola non sbaglia e regala un prezioso punto ai suoi.