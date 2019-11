Eccellenza - La Pontremolese si reca a far visita all'attuale capoclassifica del girone A di Eccellenza ovvero la Pro Livorno. Match decisamente impegnativo per Benassi e compagni che comunque scenderanno in campo vendendo come sempre cara la pelle.



Le parole di mister Riccardo Bracaloni.



"Una partita importante che ci vede affrontare in trasferta la capolista, una squadra molto ben organizzata e che da tanti anni frequenta questa categoria. Andiamo a Livorno non in condizioni ideali anche perche' dovro' fare a meno di alcuni giocatori ma allo stesso tempo sono convinto che chi giocherà fara' del suo meglio e che la squadra farà una grande partita al cospetto di un avversario di prim'ordine. Scenderemo in campo consci delle nostre possibilità e forti delle nostre idee. Obiettivo come sempre è di uscire dal campo con un risultato utile per la classifica."



Pro Livorno-Pontremolese sarà diretta dal signor davide Ammannati della sezione Aia di Firenze (Ass. Alfieri di Prato e Pacheco di Firenze)