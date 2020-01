Pontremolese a caccia dei tre punti

Eccellenza - Match casalingo per la Pontremolese. Questo pomeriggio (fischio d'inizio ore 14.30) sul rettangolo di gioco del Lunezia gli azzurri si mister Riccardo Bracaloni se la vedranno con il fanalino di coda del girone ovvero la Virtus Viareggio. Una gara sulla carta abbordabile per la compagine lunigianese che ha come obiettivo continuare quanto di buono fatto fino ad ora e soprattutto col morale a mille dopo lo splendido successo per 4-0 di domenica scorsa al Comunale "Mariotti" di Montecatini. Un successo e tre punti che hanno dato smalto all'ambiente e rinnovata fiducia nei propri mezzi. Pontremolese che si present all'appuntamento con i viareggini consapevole che altre tre punti la potrebbero proiettare direttamente fuori dalal zona pericolosa dei playout considerati anche gli altri match di giornata. Occhipinti (foto) e compagni dovranno pero' stare attenti alla disperazione degli avversari che si stanno giocando le ultime possibilità di poter restare in piena bagarre salvezza anche se al momento le loro quotazioni sono assai basse. Pontremolese che è reduce da un filotto di ben otto risultati utili consecutivi anche se in mezzo a cio' troppi pareggi , ben sei, alcuni dopo anche doppi vantaggi e rimonte subite nei finali di gara. Punti gettati al vento che avrebbero potuto dare maggior consistenza alla classifica. In casa azzurra sono stati esaminati gli errori commessi in passato e la squadra sembra aver intrapreso un nuovo cammino fatto di carattere e concretezza.

La gara del Lunezia tra la Pontremolese e la Virtus Viareggio sarà diretta dal signor Alessio De Marco della sezione Aia di Lucca. Assistenti: Meraviglia di Pistoia e Boccolini di Pisa.