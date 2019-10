Pontremolese 1919, si avvicina la Celebrazione del Centenario

Eccellenza - Grande attesa nell’ambiente azzurro per la giornata di Celebrazione ufficiale del Centenario, in programma venerdì 11 ottobre. Una festa anticipata molto positivamente dal week-end calcistico appena trascorso, che ha visto tutte le squadre del sodalizio del “Campanone” vincere le proprie gare.



Alle ore 18,00 allo stadio “Lunezia” si ritroveranno moltissimi ex calciatori e dirigenti che hanno fatto storia e fortune della società, che proprio in questa stagione di festa ha centrato il grande obiettivo della promozione in Eccellenza. Sfilata in campo e poi partita fra vecchie e meno "Vecchie Glorie”, condite da inframezzi musicali e spettacolo degli sbandieratori della Compagnia del Piagnaro, in cui militano anche calciatori del settore giovanile azzurro.



Poi tutti a festeggiare nella splendida cornice del resort di “Cà del Moro”, dove saranno ricordati personaggi e bei momenti passati, con la cena offerta dal main sponsor azzurro Banca Mediolanum. Insomma, una serata da non perdere per chi ha nel cuore i colori azzurri e che ha il piacere di ritrovarsi per festeggiare degnamente i 100 anni di storia.