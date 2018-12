Pontebuggianese-Montignoso 0-2, netta vittoria per i `diavoli`

Nello scontro salvezza a segno il "toro di Pescia" Chiaramonti e Castellacci

Eccellenza - PONTEBUGGIANESE: Kolaj, Perillo, Marchetti, Meucci, Chiti, Panelli, Guastapaglia, Benassi, Nardi, Murgia, Baronti. A disp.: Nigro, Buccella, Rizzo, Della Nina, Pagni, Arcoraci, Bargellini, Riccio, Del Sorbo. All.: Scintu.

MONTIGNOSO: Frongillo, Ferri, Mussi, Castellacci, Signorini, Bugliani, Piscopo, Fassone, Chiaramonti, Nigiotti, Grossi. A disp.: Grippino, Pennucci, Martinelli, Marchetti, Tazzini, Barbieri, Berti, Offretti, Tonazzini. All.: Gassani.

ARBITRO: Federico Leoni Pisa, coad. da Gianluca Caniglia Firenze e Alessandra Fortini Arezzo

RETI: 11' Chiaramonti, 75' Castellacci



PONTE BUGGIANESE- Netta vittoria del Montignoso FC nello scontro salvezza andato in scena al "Pertini" di Ponte Buggianese contro la squadra locale. Partita dominato in lungo e in largo dagli uomini del "diavolo" Gassani che vanno in vantaggio con il solito "toro di Pescia" Chiaramonti (foto), con un diagonale di rara potenza, e chiudono il match nel secondo tempo con il baby Castellacci (giù il cappello di fronte a questo ragazzo, altra creazione di quel diavolo di un allenatore) su palla inattiva.



Da segnalare altre tre nitide occasioni sprecate a tu per tu con il portiere locale, capitate a Mussi, Grossi e Chiaramonti. Di contro un Frongillo al debutto stagionale mai chiamato in causa. Vittoria che proietta i rossoblu all'ottavo posto in graduatoria e viatico migliore non poteva esserci in vista della semifinale di Coppa, in programma mercoledì contro la corazzata Grosseto, appuntamento storico per la neonata società del presidente Nepori e motivo di orgoglio per tutta la provincia pallonara.