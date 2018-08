Ponsacco-Montignoso (1-2), Gassani: `Non conta nulla, tanto da sudare per arrivare al top`

Dopo l'importante test superato alla prima amichevole, il diavolo Gassani resta umile

Eccellenza - All'indomani della prima vittoriossa uscita (2-1) del Montignoso Football Club in casa del Ponsacco, squadra tra le candidate alla vittoria del campionato di Serie D, arrivano le parole di mister Matteo Gassani che, nonostante i complimenti ricevuti, vola basso e rimanda l'entusiasmo alle partite che contano.



Di seguito le sue parole:



Mister ieri ottima prestazione al Comunale di Ponsacco con vittoria di prestigio...

"È una vittoria che non fa classifica quindi non conta nulla. Era un allenamento per migliorare tutti gli aspetti fisico/tattici e l'abbiamo svolto nel migliore dei modi."



Mister non nega però che queste vittorie accrescono autostima e sono motivo di orgoglio.

"Certo. Dal punto di vista mentale dopo certe prestazioni si lavora meglio, ma abbiamo ancora tanto da sudare per arrivare al top. E questo è l'unico aspetto che conta."



Vuole aggiungere qualcosa?

"Voglio ringraziare il Ponsacco calcio per averci dato la possibilità di confrontarsi con loro in una splendida cornice di pubblico. Sono test che ci consentono di migliorare, di accrescere il nostro bagaglio personale perché quando si gioca contro quelli bravi si impara. Personalmente vedere il lavoro dal vivo di un top come mister Maneschi mi ha dato tanti spunti di riflessione."