Piombino-Montignoso Football Club, Nani: `Presi due giocatori importanti`

Eccellenza - Rifinitura in Via mura della Rinchiostra presso l'impianto del Poggioletto Calcio per il Montignoso Football Club, in vista del match di domenica alla "Magona d'Italia" contro i neroazzurri di casa del Piombino. Allenamento molto intenso improntato sul lavoro atletico-tattico per i giovani rossoblu che dopo una settimana di lavoro differenziato hanno visto rientrare in gruppo a pieno regime Ferri, Chiaramonti, Signorini.



Di seguito le parole del team manager Luca Nani che analizza la partita di campionato, la situazione dell'infermeria e i probabili movimenti di mercato in entrata:



Nani, partita difficile in un campo sempre ostico per tutti... "É uno scontro diretto in chiave salvezza e va affrontato con molta attenzione e concentrazione. È una di quelle partite dove il risultato conterà più della prestazione. Siamo fiduciosi perché la squadra sta bene sia fisicamente che mentalmente".



Il Piombino è una squadra inspiegabilmente nei bassi fondi della classifica... "Non stanno vivendo una stagione positiva ma hanno le risorse tecniche per uscire da una classifica deficitaria, visto che nella rosa ci sono giocatori importanti come Catalano Bigazzi, Campelli e i fratelli Rochiccioli. Dovremo stare molto attenti e giocare al massimo delle nostre possibilità. Solo così potremo avere la possibilità di conseguire un risultato positivo".



Situazione infermeria? Molti hanno giocato 300 minuti in 7 giorni e le fatiche si sono sentite alla ripresa degli allenamenti, visto che qualche giocatore ha dovuto lavorare in maniera differenziata per recuperare. Tranne Bugliani e Castellacci, sono tutti a disposizione. Conoscendo Gassani giocherà solo chi sarà in grado di essere al 100% della condizione fisica".



Nani, novità dal mercato? "Abbiamo chiuso la trattative per due giocatori che daranno impulso positivo alla rosa, visto che sono due profili importanti. Da martedì saranno a disposizione del mister. A firma avvenuta sarete messi a conoscenza".