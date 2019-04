Per la San Marco trasferta a Grosseto

I rossoblu di Stefano Turi impegnati sul terreno della capolista già promossa in serie D

Eccellenza - Ultima trasferta stagionale della regular season di Eccellenza per la San Marco che domani pomeriggio (ore 15) sarà di scena sul rettangolo di gioco dello Zecchini di Grosseto. I rossoblu affrontano la formazione maremmana che ha già festeggiato domenica scorsa la promozione di serie D. Per quanto riguarda la formazione di mister Stefano Turi l'obiettivo è quello di non perdere punti dalla seconda in classifica ovvero il Fucecchio per non pregiudicare i playoff per la famigerata “forbice “ dei dieci punti. Attualmente tra i bianconeri ed i rossoblu terzi da soli in graduatoria vi sono otto punti con due giornate ancora da giocare.



La San Marco dopo il test a Grosseto sarà impegnata alla Covetta domenica prossima contro il San Miniato Basso. Per il Fucecchio invece gara casalinga col pericolante Camaiore e domenica prossima match esterno sul campo dello Sporting Cecina. Per rientrare nei playoff quindi il Leone puo' concedere solo un altro punto di distacco al Fucecchio. In caso di dieci o piu' punti la San Marco, come le altre squadre che seguono, sarebbe tagliata fuori dai giochi. In ogni caso una stagione da incorniciare per la squadra avenzina che sta continuando, domenica dopo domenica, a migliorare il suo record di punti della storia ottenuti nel campionato di Eccellenza.



Attualmente i rossoblu sono arrivati a quota 52 e la speranza di dirigenza e sportivi è che questo bottino venga ancora piu' aumentato poiche' significherebbe accesso ai playoff per la serie D.



Il direttore di gara della gara dello “Zecchini” sarà il signor Bertelli della sezione di Firenze, assistenti di linea Bertini ed Orsimari anch'essi di Firenze.

--------------------

Nicola Morosini