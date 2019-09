Per la San Marco arriva un pareggio casalingo

Eccellenza -

SAN MARCO AVENZA-ATL.CENAIA 1-1

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Mosti D, Busnelli, Brizzi, Mosti S, Zuccarelli, Cucurnia (43' st Bordini), Raffo, Andreotti (33' st Magni), Vatteroni (16' st Benedetti), Gabrielli (33' st Doretti).A disp. Rossi, Manzo, Tescione, Togneri, Lucchi. All. Turi

ATL.CENAIA: Serafini, Stampa, Borboryo (1' st Fabbrini) , Betti, Signorini, Milianti, Cecchetti, Balleri, Bruzzone, Bachini, Arrighi (1' st Marino) . A disp. Guidetti, Lelli, Landucci, Marcellusi, Sardi, Neri, Sarais. All. Ciricosta.

ARBITRO: Mancini di Pistoia (Ass. Chiesi – Misson di Prato)

RETI: 13' pt Raffo, 14' st Signorini.



AVENZA- Termian in parità (1-1 il maych del Apolo Deste di Avenza tra la San Marco e l'Atletico Cenaia. Poche emozioni ed una rete per tempo al termine di una gara non esaltante dove le risettive difese hanno sicuramente avuto le meglio sui reparti offensivi avversari. All'8' incursione dalla destra di Andreotti ma para a terra Serafini. San Marco che passa in vantaggio al 13' con un bel colpo di testa da parte di Raffo che si infila all'incrocio dei pali. Il Cenaia preme ed in due occasioni impegna Lagomarsini che controlla pero' bene la situazione. Al 34' Cucurnia si incunea e serve sulla destra Andreotti il cui tiro è parato a terra da Serafini. Due minuti piu' tardi ci prova da posizione defilata Arrighi ma il tiro non crea problemi a Lagomarsini. Ad inizio ripresa subito rossoblu pericolosi al 2' con un tiro dal limite di Cucurnia che imegna a terra il portere ospite. Al 9' calcio di punizione di Vatteroni che Serafini respnge coi pugni in angolo. Colpo di testa di Bruzzone un minuto dopo ma Lagomarsini para. Il pareggio del Cenaia arriva al 14' con un cross dalla sinistra ed il piattone di Signorini a sorprendere Lagomarsini. Al 20' Benedetti ci prova da limite ma il tiro è a lato. Lagomarsini sull'altro fronte devia in corner un tiro di Marino. Mischia in area della San Marco al 30' ma la difesa rossoblu sventa. Occasione sottoporta all'ultimo minuto per Milianti che manda fuori davanti a Lagomarsini.



____________

NM