Per la San Marco arriva l´esame Camaiore

Eccellenza - Dopo lo storico successo dello Stadio dei Marmi di domenica scorsa sulla Massese per la San Marco è di nuovo clima campionato. I rossoblu cercano di continuare la striscia positiva iniziata una settimana fa andando a far visita al Camaiore di mister Moriani. Una gara , quelladi domani (ore 14.30) sulla carta molto impegnativa per Fusco (foto) e compagni contro una squadra molto ben messa in campo e che già all'andata al Paolo Deste della Covetta aveva dimostrato tutto il suo valore nella gara terminata in parita' per uno ad uno cl gol di Benedetti per gli avenzini in pieno recupero.



Il match del Comunale di Camaiore tra i bluamaranto versiliesi ed i rossoblu avenzini sarà diretto dal signor Burgalassi della sezione Aia di Firenze, assistenti: Scipione di Firenze, Ballotti di Pistoia.