Eccellenza -

Grazie ai gol di Bondielli e De Cillisnelal ripresa la Pontremolese espugna per due a zero il terreno della Virtus Viareggio fanalino di coda e conquista la prima vittoria esterna stagionale nel campionato di Eccellenza 19/20. Tre punti al platino per gli azzurri di mister Riccardo Bracaloni che salgono in questo modo sensibilmente in classifica a quota 8 con una classifica attualmente vista playoff.



Le parole di mister Riccardo Bracaloni.



"Quella di Montignoso è stata una partita come l'aspettavo alla vigilia. Nella prima ora di gioco abbiamo trovato un avversario voglioso e grintoso .Ce lo aspettavamo soprattutto dopo il cambio di allenatore che hanno avuto in settimana. Nella metà della ripresa hanno un po' mollato come intensità forse per gli alti ritmi tenuti sino a quel punto e siamo stati bravi noi ad uscire bene col palleggio riuscendo prima a sbloccare la partita per raddoppiare e praticamente chiuderla anticipatamente. Siamo molto contenti perche' in palio vi erano punti davvero importanti e perche' sappiamo che dovremo soffrire in questo campionato. Dobbiamo cercare sempre di fare piu' punti possibili che poi ci serviranno in altri momenti. Abbiamo adesso un'altra settimana in cui lavorare tranquilli e prepararci al prossimo appuntamento ovvero la gara casalinga di domenica prossima con il Cascina. Andiamo avanti partita dopo partita poiche' di match facili non ve ne sono e ieri ne è stata la dimostrazione lampante".



Intanto tutto è pronto in casa Pontremolese per la Festa del Centenario della società. Venerdi 11 ottobre allo Stadio Lunezia alle ore 18 una gara amichevole e sfilata delle vecchie glorie azzurre ed alle 21 le Cena del centenario presso il Ristorante Ca' del Moro a Pontremoli.