Pareggio esterno per il Montecatini di Marselli

Il tecnico di Fiumaretta. "Ottima reazione dopo lo svantaggio"

Eccellenza - Prezioso pareggio esterno del Montecatini. La squadra di Davide Marselli torna con un punto dalla difficile trasferta sul terreno del San Miniato acciuffando il pareggio in pieno recupero. Un punto che mantiene i termali per adesso al terzo posto solitario.



Il commento del mister di Fiumaretta.



"Gara difficile su un campo difficile .Un ottimo punto in chiave play off. Abbiamo subito goal a dieci minuti dalla fine su un nostro errore quando stavamo controllando la gara molto bene , non ci siamo persi d'animo ed abbiamo raggiunto il giusto pareggio in pieno recupero con Martinelli .I ragazzi sono da elogiare perché anche questa settimana sono stati impegnati ben sei giorni su sette , cinque allenamenti , martedi mercoledi, giovedi venerdi e sabato mattina più la gara ed hanno risposto veramente alla grande con professionalità e massimo impegno"