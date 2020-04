Eccellenza - Dopo due settimane di votazioni tramite le quali sono stati decretati dai nostri lettori i migliori giocatori di ognuna delle quattordici squadre della provincia di Massa Carrara, siamo arrivati ai giorni della verità.



Con oggi si vota per la prima delle due finalissime del grande concorso Pallone d'oro Dilettanti, quarantotto ore per votare il migliore della categoria ECCELLENZA. Al vincitore di questa prima finale Trofeo e Buono da 40€ per prodotti Joma offerto dal negozio di articoli sportivi Di.Pi Sport di Via Zini 24 a Marina di Massa.



Nei tre sondaggi che hanno deciso i migliori di Massese, San Marco Avenza e Pontremolese hanno vinto rispettivamente il centrocampista bianconero MARCO PISCOPO con 123 preferenze, il portiere avenzino FRANCESCO ROSSI con 244, e il centrocampista azzurro GIACOMO FILIPPI con ben 456 voti a favore.



Ma nell'ultimo e decisivo sondaggio si azzera tutto! Sarà dunque compito dei moltissimi tifosi di Filippi rivotarlo per confermare l'importante punteggio e assegnargli il Pallone d'oro, mentre Piscopo e Rossi per alzare l'ambito trofeo dovranno sperare in nuovi supporters.



Domani alle ore 15.00 la seconda ed ultima finalissima che decreterà assegnerà il pallone d'oro di Prima e Seconda Categoria.



E adesso votiamo!