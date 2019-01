Montignoso-Zenith Audax, la Finale

Questo pomeriggio (fischio d'inizio ore 15) sul rettangolo di gioco fiorentino del "Gino Buozzi" alle Due Strade

Eccellenza - Tutto pronto per la Finalissima di Coppa Italia di Eccellenza Toscana.

Questo pomeriggio (fischio d'inizio ore 15) sul rettangolo di gioco fiorentino del "Gino Buozzi" alle Due Strade (foto) di fronte Montignoso e Zenith Audax.



Per i rossoblu di Gassani si tratta della classica prima volta mentre per lo Zenith Audax è il bis dopo la finale dello scorso anno persa per 3-0 contro il Grosseto.Come da regolamento, in caso di parità al 90' si giocheranno i tempi supplementari ed eventualmente poi i rigori (ultima finale conclusa ai rigori quella del 2017 con la vittoria della Baldaccio Bruni).



Arbitro del match il signor Guido Iacopetti di Pistoia, assistenti: Alaimo di Firenze e Macripò di Siena.