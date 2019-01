Montignoso, Zangani: `Una stagione staordinaria`

"Mancanza di strutture? Il magazzino è il bagaglio del furgone del mio collaboratore..."

Eccellenza - Oggi nella sala stampa virtuale di Calcio Massa Carrara siamo in compagnia di Mirko Zangani, vero "motore" dell'area organizzativa della Portuale prima e del Montignoso poi, considerato dagli addetti ai lavori, insieme a il team manager Nani, l'uomo di più stretta fiducia di mister Gassani. Con Mirko abbiamo fatto una piacevole chiacchierata con la quale siamo entrati meglio nel mondo "Montignoso" e abbiamo analizzato passato presente e futuro di questi due anni ricchi di soddisfazioni.



Buongiorno Mirko, a livello di calcio giocato come giudichi la stagione del Montignoso Football Club? "Una stagione staordinaria ad oggi dal punto di vista dei risultati visto che siamo a più 5 punti dai play out e abbiamo realizzato una vera e propria impresa sportiva con la conquista della Coppa Toscana. Una gioia incredibile che ripaga tutti dei grandi sacrifici fatti. Ora però viene il bello perché ci sono ancora 14 punti da conquistare per raggiungere la salvezza che per noi è come aver vinto il campionato. Ci aspettano 3 mesi duri ma l'obbiettivo va raggiunto a tutti i costi".



Che differenze ci sono dal punto di vista tecnico tra l'anno scorso e quest'anno? "Innanzitutto quest'anno c'è un vero direttore sportivo che conosce le dinamiche di mercato e profili di calciatori adatti alla categoria e per noi è stato un enorme vantaggio. Abbiamo puntato su una squadra giovanissima, perché molte risorse vengono spese per i campi d'allenamento. Abbiamo avuto coraggio nel fare questa scelta ma a oggi tale coraggio è stato ripagato. I ragazzi nuovi sono molto educati e professionali ma non potrebbe essere altrimenti, visto ciò che chiede il nostro allenatore. Permettetemi di salutare con affetto quei giocatori che non ci sono più e di ringraziarli ancora una volta per la salvezza raggiunta l'anno scorso. Hanno fatto altre scelte andando giustamente a guadagnare di più ma io li porterò sempre nel cuore perché hanno dato tutto per la causa".



Tocchiamo un punto dolente e cioè la mancanza di strutture per svolgere al meglio il lavoro sia sul campo che organizzativo. Quale è il tuo pensiero? "Su questo argomento l'anno scorso eravamo in paradiso, visto che la struttura del "Quartieri" è una delle più attrezzate della zona. A mio avviso la società Aullese poteva trarne solo vantaggio dalla fusione con la Portuale, visto che dopo decenni bui, l'anno scorso ad Aulla era tornato il calcio che conta. Purtroppo avevano vedute diverse e la cosa non si è concretizzata. Quest'anno invece siamo nel più totale baratro. Non sono state rispettate le promesse fatte ad inizio anno e stiamo lavorando nel disagio più assoluto. Non abbiamo campi, non abbiamo una sede, il magazzino è il bagaglio del furgone del mio collaboratore. Roba da pazzi che se la racconti la gente non ci crede. La squadra e la societa non meritano tutto ciò visto che hanno portato il nome di Montignoso nell'Olimpo del calcio toscano. Prima della finale, in trasferta dirigenti e tifosi ospiti ci domandavano dove fosse geograficamente Montignoso. Alzata la Coppa al cielo, ora lo sanno, si possono rispondere da soli".



Mirko, come hai preso il passaggio di Costa e Conedera alla San Marco? "Come già detto sopra li porterò sempre nel cuore per tutto quello che hanno dato l'anno scorso. Costa e Conedera ad oggi hanno fatto una scelta sbagliata perché si sarebbero meritati di vivere la gioia della conquista della Coppa. Auguro loro di togliersi le soddisfazioni che come calciatori e come uomini meritano".



Come vedi il futuro? "Il mio futuro è legato a stretto filo con quello di mister Gassani, mi trovo bene con lui e lui con me, c'è un rapporto importante fondato su affetto, lealtà, rispetto e reciproca stima, dove va lui vado io. Non lo voglio giudicare come allenatore perché c'è poco da dire, carta canta come si suol dire mentre come uomo posso dire che è una grande persona e questo per me conta più di tutto. Dove andiamo andiamo giocatori e dirigenti avversari manifestato attestati di stima nei suoi confronti e questo nel calcio è importante".



A proposito di Gassani, visto che lei è la persona più vicina a lui, ci può anticipare il suo futuro visto che radio mercato un giorno lo mette su una panchina e il giorno dopo su un'altra. Una delle probabili è la Massese. Ci può dire qualcosa al riguardo? "Il futuro di Gassani è già delineato ma non sta a me dirlo, al momento opportuno le cose si sapranno. Per quanto riguarda la Massese penso che sia la persona più adatta per riportare entusiasmo in una piazza che recentemente ne ha perso un po' visto le vicende societarie. La sua passione, la sua grinta potrebbero comporre la scintilla che rifaccia esplodere il marchio Massese, una società storica, sicuramente la più importante nel calcio dilettantisco toscano. Detto questo non credo che il suo futuro sia alla Massese, ma altrove, ma poi nel calcio può succedere di tutto e quindi scenari oggi chiusi potrebbero essere aperti un domani".