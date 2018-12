Montignoso-Vorno 2-0, i `diavoli rossoblu` tornano a metà classifica

Di Lazzarini e Nigiotti le reti dell'importante vittoria

Eccellenza - Montignoso Fc-Vorno 2-0

MONTIGNOSO FC: Frongillo, Ferri, Mussi, Castellacci, Signorini, Bugliani, Piscopo, Lazzarini, Chiaramonti, Nigiotti, Fassone. A disp.: Alberti, Berti, Marchetti, Della Pina, Grossi, , Offretti, Mussi, Tonazzini. All.: Gassani Matteo

VORNO: Angeli, Battaglia, Lencioni, Carusio, Dell Orfanello, Riccomini, Matteoni, Barbaro, Taddeucci, Gamba, Tabarrani. A disp.: Brocchini, Frugoli, Bertini, Granucci, Del Ry, Antoni, Haoudi, , Albertini. All.: Cardella Alfredo

ARBITRO: Zoppi Andrea di Firenze, coad. da Pacheco Yossin Francesco di Firenze

RETI: 22° Lazzarini, 40° Nigiotti



MASSA- Vince e convince il Montignoso Football Club al cospetto di un Vorno surclassato in tutto e per tutto dai "diavoli" rossoblu. Risultato in cassaforte già nel primo tempo. Apre le danze ancora il baby Lazzarini, bravo a inserirsi in area su un'azione pregevole tra Piscopo e Ferri, autore di un cross "al bacio". Raddoppia Nigiotti con un eurogol di sinistro che si incastra all'incrocio dei pali, alla destra di Angeli. Sempre nel primo tempo ancora Lazzarini lambisce il palo e Chiaramonti arriva in leggero ritardo su due illuminanti assist di Fassone.



Nel secondo tempo il copione non cambia con un Vorno che tenta una timida reazione, ma Frongillo è attento, e il Montignoso che chiama Angeli a due grandi parate, prima su Offretti e poi su Chiaramonti. Da segnalare che Nigiotti fallisce il più facile dei goal a tu per tu con Angeli e Signorini fa tremare la traversa con un'incornata di testa.



In sintesi un grande Montignoso che non risente delle fatiche di Coppa e porta a casa una vittoria di vitale importanza per la classifica, sciorinando un gran calcio. Dal punto di vista dei singoli, tutti autori di una partita di spessore anche se Lazzarini, Nigiotti e Fassone hanno fatto vedere giocate meritevoli di atri palcoscenici. Complimenti al "diavolo" Gassani che, dopo un periodo negativo, è riuscito a far reagire i suoi ragazzi con tre vittorie consecutive, tra Coppa e campionato, che rilanciano i rossoblu nelle zone più tranquille della graduatoria.