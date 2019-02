Montignoso, una vittoria pesantissima

Gazie ad un gol di Chiaramonti i rossoblu espugnano San Miniato ed allungano sulla linea dei playout

Eccellenza - In Eccellenza una vittoria pesantissima per il Montignoso. Domenica scorsa i rossoblu del "Diavolo" Gassani hanno infatti espugnato col punteggio di uno a zero il difficile terreno del San Miiniato "vendicando"cosi' la sconfitta casalinga subita all'andata. Una gara disputata con grande carattere da parte del Montignoso che ha gicato a viso aperto trovando poi nel finale di gara la zampata vincente del "Toro di Pescia" Chiaramonti (foto) che ha regalato tre punti al platino che consentono ai rossoblu di raggiungere quota 26 portando a piu' otto il vantaggio sulla linea dei playout attualmente occupata dal quintultimo posto del Ponte Buggianese a quota 18.



Rossoblu che tornano quindi ad assaporare i tre punti dopo due sconfitte peraltro immeritate con Grosseto e Piombino e guardano al futuro con rinnovato ottimismo per quanto riguarda la corsa alla salvezza diretta. Prossimo appuntamento la gara casalinga di domenica prossima 10 febbraio contro la vicecapolista Fucecchio. Gara impegnativa ma sicuramente non impossibile considerando che proprio con le grandi il Montignoso trova stimoli in piu' e gioca sempre grandi partite.