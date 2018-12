Montignoso, un gennaio `rovente`

Domenica 6 trasferta a Livorno, mercoledi 9 la grande finale di Coppa Italia a Firenze contro lo Zenith Audax

Eccellenza - Il Montignoso saluta il 2018 ed il girone di andata in un'ottima posizione di metà classifica. Al giro di boa di un torneo assai difficile come quello di Eccellenza la formazione del "Diavolo"Gassani ha conquistato ben 20 punti in quindici partite disputate, sicuramente un buon bottino per guardare alla seconda parte del torneo con grande ottimismo. Equamente divise le prestazioni con cinque vittorie ed altrettanti pareggi e sconfitte, ventidue reti segnate e diciannove subìte. Coppia regina dei cannonieri composta da Chiaramonti e Geraci entrambi a quota sei gol.



Per il Montignoso nonostante la pausa natailzia continuano le sedute di allenamento in vista del tour de force che attende Bugliani e compagni alla ripresa della stagione. Tre gare in una settimana infatti a partire dall'Epifania quando si disputerà la prima giornata del girone di ritorno coi rossoblu impegnati sul terreno della Pro LIvorno Sorgenti. Mercoledi 9 sul rettangolo del Buozzi di Firenze l'attesa finalissima di Coppa Italia di Eccellenza con i rossoblu che se la vedranno con la Zenith Audax tra l'altro finalista anche lo scorso anno battuta 3-0 dal Grosseto. Domenica 13 gara casalinga di campionato contro il Castelfiorentino.





Ripercorriamo il cammino dei rossoblu nel girone d'andata.



Montignoso-Pro Livorno 3-1

Castelfiorentino-Montignoso 0-1

Montignoso-Atletico Piombino 5-0

Grosseto-Montignoso 1-1

Montignoso-San Miniato Basso 1-2

Fucecchio-Montignoso 2-2

Montignoso-Montecatini 0-1

Camaiore-Montignoso 3-0

Montignoso-Sp.Cecina 0-1

San Marco-Montignoso 3-0

Montignoso-Cuoiopelli 2-2

Ponte Buggianese-Montignoso 0-2

Montignoso-Vorno 2-0

Atletico Cenaia-Montignoso 2-2

Montignoso-Castlenuovo Garfagnana 1-1