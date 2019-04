Montignoso, ultimo sforzo stagionale

I rossoblu, già salvi, domenica prossima di scena sul terreno del Castelnuovo Garfagnana

Eccellenza - Per il Montignoso, terminate le vacanze pasquali , è ora di tornare in campo per l'ultimo sforzo stagionale. I rossoblu infatti, al loro primo anno di Eccellenza hanno conquistato con anticipo la salvezza e molto del merito va sicuramente al lorto allenatore Mattep Gassani. E' bastato infatti il pareggio interno di due settimane fa al Raffi di Romagnano contro l'Atletico Cenaia per uno ad uno per far si che la matematica concedesse il via ai festeggiamenti dentro lo spogliatoio. Ancora una volta infatti mister Matteo Gassani ha messo a tacere le sterili e pretestuose chiacchiere da bar conquistando una salvezza con il Montignoso dopo quella dello scorso anno sulla panchina della Portuale. In entrambi i casi il tecnico ha dovuto "combattere" contro ogni avversità da quelle logistiche a quelle economiche. Ma proprio situazioni del genere sono terreno fertile per il mister per poter esaltare carattere e doti tecniche dei suoi giocatori e cosi' anche quest'anno a novanta minuti dal termine della regular season, il Montignoso ha stappato la famosa bottiglia di spumante nello spogliatoio del Raffi di Romagnano al termine della gara contro l'Atletico Cenaia terminata in pareggio. Adesso per il Montignoso c'è disputare l'ultima gara in trasferta sul terreno del Castelnuovo Garfagnana. Gara in programma domenica prossiam 28 aprile e che si preannuncia di carattere decisamente "amichevole" in quanto anche i gialloblu garfagnini hanno raggiunto con una gara d'anticipo la salvezza dopodiche' il rompete le righe per pensare alla prossima stagione dove potrebbero, il condizionale è d'obbligo. esserci grandi sorprese e volti nuovi ma per ora sono solo progetti in attesa di verifica.



________

NM