Montignoso, traguardo vicinissimo

Domenica a Romagnano la squadra di Matteo Gassani puo' festeggiare la salvezza matematica

Eccellenza - ll Montignoso vicinissimo al traguardo. I rossoblu di mister Matteo Gassani, dopo il pareggio esterno di domenica scorsa a Lucca sul campo per Vorno per 0-0 ha fatto un ulteriore passo verso la salvezza diretta senza passare dalla roulette russa dei playout. I punti incamerati fino a questo momento da parte di Geraci e compagni sono 35 e domenica prossima sul rettangolo di gioco del Raffi di Romagnano contro l'Atletico Cenaia potrebbe arrivare il momento di stappare lo spumante nello spogliatoio. Con una vittoria contro i verdarancio pisani il Montignoso sarebbe matematicamente salvo ma anche un pareggio, considerando i risultati delle dirette concorrenti potrebbe essere festeggiato in ugual modo. Una stagione davvero molto ben disputata dalla truppa del "Diavolo" Gassani che assieme al suo staff è sul punto di compiere un altro grande "miracolo" sportivo considerando tutti i problemi economici e logistici che il neonato club rossoblu ha dovuto affrontare nel corso di questi mesi.



Questa la classifica del girone A di Eccellenza a 180' dal termine della regular season. Grosseto 67 punti (gia' promosso in serie D), Fucecchio 60, San Marco Avenza 52, Pro Livorno Sorgenti 49, Montecatini 49, Cuoiopelli 44, San Miniato Basso 39, Castelnuovo Garfagnana 37, Montignoso 35, Castelfiorentino 35, Vorno 33, Camaiore 32, Atletico Cenaia 30, Ponte Buggianese 22, Atletico Piombino 20, Sportiing Cecina 13.



Dopo il Cenaia il Montignoso affronterà l'ultima partita stagionale affrontando la trasferta sul terreno del Castelnuovo Garfagnana. La speranza tra sportivi e società rossoblu è che quella in Garfagnana possa essere solo una bella gita turistica senza assilli di classifica con la salvezza già in tasca.